РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 дек. В Домодедове с 20 по 24 декабря ограничат движение на участке 1-го Московского проезда, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Движение будет ограничено с 08:00 20 декабря до 20:00 24 декабря напротив дома №19 в связи с проведением ремонтных работ МУП «Домодедовский водоканал».

Автомобилистам приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее выбирать пути объезда.