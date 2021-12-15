РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 дек. Масштабные аварийно-спасательные учения провели на предприятии «Щелковохлеб», сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.
На учениях работала оперативная группа в составе аварийно-спасательного отряда и пожарной части №300. Условия были созданы максимально приближенные к реальным, использовали даже генераторы дыма.
Директор Щелковского центра гражданской защиты Леонид Киселев отметил высокую готовность спасателей.
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