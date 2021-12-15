РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 дек. В городском округе Мытищи в пожарах погибли в текущем году 19 человек, сообщил заместитель начальника отдела по надзорной деятельности и профилактической работы по Мытищам МЧС России по Московской области Сергей Ананичев.

В среду на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС муниципалитета обсудили вопросы по обеспечению пожарной безопасности на территории горокруга в зимний период.

Ананичев отметил, что за прошедший период 2021 года на территории Мытищ произошло 513 пожаров. На которых погибло 19 человек, из них 2 дети. Пострадало 7 человек, из которых 1 ребенок.

«Статистика по количеству пожаров в округе удовлетворительная. Нам удалось снизить на 2,7% количество пожаров на данном этапе. Но статистика по погибшим удручающая, в этом году 19 человек, в том году было 6», - уточнил Ананичев.

Он добавил, что в преддверии новогодних праздников продолжается совместная работа по обеспечению профилактических мероприятий по пожарной безопасности. Проводятся совместные мероприятия с учреждениями образования.

В округе определены места запуска пиротехнических изделий для населения, рассматриваются предложения об установке информационных стендов о правилах запуска фейерверков.