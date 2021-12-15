РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 15 дек. Всероссийский детский телефон доверия 8(800)200-01-22 оказывает психологическую помощь детям, подросткам, их родителям и другим гражданам, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.

На линии помогают людям любого возраста с 2010 года. Помощь оказывают специалисты региональной службы. Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы детского телефона доверия.

Это означает, что можно получить психологическую помощь анонимно и бесплатно, тайна обращения гарантируется.

Более подробную информацию о телефоне доверия можно получить на сайте telefon-doveria.ru.

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