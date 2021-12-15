РИАМО - 15 дек. Правоохранители задержали троих мужчин, похитивших деньги из ящика для пожертвований в православном храме в столичном районе Новогиреево, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Установлено, что несколько злоумышленников зашли в храм на Свободном проспекте и встали перед иконами возле ящика для пожертвований. Используя специальное приспособление, один из них извлек из ящика купюры. В это время остальные сообщники плотно окружили его, закрыв обзор другим гражданам», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что в результате оперативно-розыскных действия трое из четырех злоумышленников были задержаны, одного все еще ищут. Все мужчины оказались судимы ранее, в Москву они прибыли из Поволжья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ («Кража»).

У следствия имеются основания полагать, что фигуранты преступления могут быть причастны к аналогичным противоправным деяниям, совершенным на территории Московского региона. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу