РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Библиотечный фонд подмосковного Подольска пополнили 8 тысяч книг в рамках нацпроекта «Культура», сообщается на сайте администрации округа.

Фонды библиотек пополнятся новыми книгами в канун новогодних праздников. В среду для них было получено более 8 тысяч книг. Это и русская, и зарубежная классика, сказки разных народов, современная литература для детей и взрослых.

Все книги в твердых переплетах, с хорошими иллюстрациями. После прохождения технологической линии библиотечной обработки, издания разойдутся по филиалам Централизованной библиотечной системы.