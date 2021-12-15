РИАМО - 15 дек. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пожалуется на главу министерства просвещения РФ Сергея Кравцова из-за того, что он пытался продавить принятие закона «Об образовании». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Все произошло из-за того, что верхняя палата парламента отклонила закон. Документ был неправильно составлен. Однако Кравцов не принял критику, а начал настаивать, чтобы закон приняли с ошибкой.

«Я проинформирую правительство о том, что так действовать недопустимо. Мне просто стыдно за его действия», — сказала Матвиенко.

По ее словам, этот инцидент будет доведен до правительства страны.

Речь идет о поправках к закону «Об образовании», который регулирует использование онлайн-ресурсов и электронных учебников в школах и колледжах.

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