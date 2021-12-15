РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 дек. Ранее судимый мужчина украл мобильный телефон и планшет из номера хостела в подмосковной Балашихе, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестный похитил из номера хостела, расположенного на ул. Трубецкой, его мобильный телефон и планшет. Сумма материального ущерба составила 27 тыс. рублей.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 26-летний ранее судимый местный житель. У него частично изъяли похищенное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.