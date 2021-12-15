Со 2 января 2022 года в Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте. Сколько будут стоить поездки на метро, автобусах и электричках в столице, смотрите в инфографике РИАМО.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
|Температура
|-2˚C … +0˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|753 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮЗ 6 м/с
|Температура
|+1˚C … +3˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|743 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮЗ 6 м/с
|Температура
|+0˚C … +2˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|746 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 6 м/с
Со 2 января 2022 года в Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте. Сколько будут стоить поездки на метро, автобусах и электричках в столице, смотрите в инфографике РИАМО.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии