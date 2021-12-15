РИАМО - 15 дек. Президент России Владимир Путин призвал главу Минтранса РФ Виталия Савельева «не хитрить» при обсуждении программы комплексного развития пассажирского транспорта общего пользования субъектов. Об этом сообщает Газета.ru.

Это глава государства сказал во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Программа должна заработать с 1 января следующего года. Путин сообщил, что она находится на неудовлетворительной стадии.

«Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе и не надо хитрить: если она готова, то она утверждена, а если находится в стадии согласования, то не готова. Если вы полагаете, что с 1 января она может заработать, то я вас прошу тогда уделить этому должное внимание и до конца года согласовать окончательно», — подчеркнул Путин.

По словам Савельева, программа готова, но еще не согласована. Он также сообщил, что надеется, что она начнет работать уже 1 января.