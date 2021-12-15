РИАМО - 15 дек. МКУ «Управление дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и связи администрации городского округа Серпухов» совместно с МКУ «Управление муниципального заказа администрации городского округа Серпухов Московской области» допустили нарушения при проведении электронного аукциона на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа. Об этом сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

Ранее в УФАС поступила жалоба индивидуального предпринимателя, который сообщил что муниципальные учреждения (организаторы торгов) неправомерно установили требования в аукционной документации.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, УФАС пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной.

Московское областное УФАС России выдало МКУ «Управление дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и связи администрации городского округа Серпухов» и МКУ «Управление муниципального заказа администрации городского округа Серпухов Московской области» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

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