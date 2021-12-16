Рождественские венки и запах корицы: как создать новогодний уют в доме

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Каждый выбирает сам, какую елку поставить дома, — живую или искусственную. Алла Зорина отмечает, что в последнее время люди предпочитают комбинировать эти два вида растительности: в центре комнаты может стоять искусственная ель, а в других помещениях — ели в горшках или композиции из хвойных веток.

«В этом году в моде асимметрично наряженные елочки: к примеру, все акцентные игрушки вроде сосулек или бабочек можно повесить только с одной стороны. Также в моде минималистичные елки, конусные на высокой ножке», — рассказала дизайнер.

Модным считается и декор крупных размеров — с ним елка будет смотреться целостной. По традиции украшают и верхушку елки: в последнее время для этого часто используют россыпь шаров, каркасные банты или декоративные ветки, а также рождественские звезды.

Если же говорить о шарах, то на новогодней елке должны присутствовать базовые однотонные игрушки — их должно быть большинство. При этом они могут быть разного диаметра. Базовыми цветами, по мнению дизайнера, считаются золотой, серебряный, красный, изумрудный, фиолетовый и розовый.

«Без базовой коллекции шаров елка выглядит менее органично. В идеале стоит выбрать базу, а потом дополнять ее интересными игрушками», — сказала собеседник РИАМО.

Кроме того, популярностью пользуются игрушки с глиттерной посыпкой. Такие шары визуально придадут объем елке и подарят мерцание.

Новогоднюю ель невозможно представить без огоньков. Можно использовать несколько разных световых гирлянд. Даже если в елке есть встроенные огни, можно добавить гирлянду на проволочном каркасе, которая уже много лет остается в тренде, — она подарит мерцание, а шнур при этом не будет видно. А вот использовать гирлянды для уличных елок в доме не стоит, так как у них толстый шнур.

«Шнур гирлянды на зеленых елках обязательно должен быть зеленого или черного цвета, на белоснежных — белым или прозрачным», — отметила эксперт.

При этом «заснеженные» елки легче наряжать, поскольку в них мало пустот и они сразу выглядят целостными.