Рождественские венки и запах корицы: как создать новогодний уют в доме

Какую цветовую гамму выбрать
Многие каждый год стараются менять цвета оформления своей квартиры или дома. Как правило люди придерживаются стилистики, которую задает восточный календарь. Предстоящий год — год Водяного Тигра. Как рассказала РИАМО ведущий дизайнер сети гипермаркетов «Твой дом» Алла Зорина, если опираться на восточные традиции, то следует выбрать синие, голубые, черные и белые цвета.
Однако по восточному календарю Новый год наступит только в феврале, поэтому в оформлении по-прежнему можно использовать различные яркие оттенки. Дизайнер предлагает следующие сочетания цветов:
- белый и серебряный;
- белый и голубой/синий;
- белый;
- белый и красный;
- красный и золотой.
Как украсить квартиру к Новому году
Главным атрибутом наступающего праздника является елка. Однако если в квартире нет для нее места, елку можно заменить рождественским венком — его можно повесить на дверь или на стену вместо картины. Альтернативой может стать и лапник — пучок веток хвойных деревьев. В магазинах можно найти как живой, так и искусственный вариант.
По мнению Аллы Зориной, уюта добавляют световые гирлянды на окна теплого и холодного свечения. Также красиво смотрятся подсвечники, парафиновые или электрические свечи.
«Добавляет новогоднего настроения соответствующий текстиль: подушки с символикой нового года или пледы классических рождественских цветов — красного, бордового, белого. Также на пол можно бросить овчину. Все это создает атмосферу тепла и уюта», — отметил эксперт.
Многие прибегают к помощи дизайнеров при украшении квартиры, но другие стараются справиться самостоятельно. Чтобы интерьер смотрелся гармонично, нужно украсить елку ему под стать. Также перед оформлением квартиры стоит определиться, как в итоге должны выглядеть помещения — как нечто классическое и сдержанное или же как заснеженный зимний сад.
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Как украсить новогоднюю елку
Каждый выбирает сам, какую елку поставить дома, — живую или искусственную. Алла Зорина отмечает, что в последнее время люди предпочитают комбинировать эти два вида растительности: в центре комнаты может стоять искусственная ель, а в других помещениях — ели в горшках или композиции из хвойных веток.
«В этом году в моде асимметрично наряженные елочки: к примеру, все акцентные игрушки вроде сосулек или бабочек можно повесить только с одной стороны. Также в моде минималистичные елки, конусные на высокой ножке», — рассказала дизайнер.
Модным считается и декор крупных размеров — с ним елка будет смотреться целостной. По традиции украшают и верхушку елки: в последнее время для этого часто используют россыпь шаров, каркасные банты или декоративные ветки, а также рождественские звезды.
Если же говорить о шарах, то на новогодней елке должны присутствовать базовые однотонные игрушки — их должно быть большинство. При этом они могут быть разного диаметра. Базовыми цветами, по мнению дизайнера, считаются золотой, серебряный, красный, изумрудный, фиолетовый и розовый.
«Без базовой коллекции шаров елка выглядит менее органично. В идеале стоит выбрать базу, а потом дополнять ее интересными игрушками», — сказала собеседник РИАМО.
Кроме того, популярностью пользуются игрушки с глиттерной посыпкой. Такие шары визуально придадут объем елке и подарят мерцание.
Новогоднюю ель невозможно представить без огоньков. Можно использовать несколько разных световых гирлянд. Даже если в елке есть встроенные огни, можно добавить гирлянду на проволочном каркасе, которая уже много лет остается в тренде, — она подарит мерцание, а шнур при этом не будет видно. А вот использовать гирлянды для уличных елок в доме не стоит, так как у них толстый шнур.
«Шнур гирлянды на зеленых елках обязательно должен быть зеленого или черного цвета, на белоснежных — белым или прозрачным», — отметила эксперт.
При этом «заснеженные» елки легче наряжать, поскольку в них мало пустот и они сразу выглядят целостными.
Как украсить новогодний стол
Для сервировки новогоднего стола лучше использовать однотонную новогоднюю скатерть. По словам эксперта, она может быть яркого или, наоборот, более приглушенного оттенка.
«Обязательно нужны постановочные тарелки большего объема, чем остальные. Заранее можно приготовить небольшие элементы декора — посадочные карточки, кольца для салфеток, свечи, гирлянды на стол», — отметила Зорина.
В качестве украшения можно использовать и апельсины. Их следует разрезать на дольки, запечь до золотистого цвета в духовке, приготовить пожелание на бумажке и закрепить на дольке шпажкой. Этот вариант отлично впишется в тематику праздника, так как цитрусовые напрямую ассоциируются с Новым годом.
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Как украсить участок частного дома
Самый беспроигрышный вариант — украсить территорию загородного дома светящимися фигурами. Их следует размещать по одной или группами, а можно даже придумать целую историю на основе сказок.
«Большие деревья и кустарники можно украшать гирляндами. Также огни можно развесить под крышей и на фасаде. Популярностью пользуются садовые арки, которые украшают еловыми ветками и гирляндами. Можно установить фонарь со световой гирляндой и фигурой ангела», — рассказала дизайнер.
Главное — повесить на входную дверь рождественский венок. А за окно можно повесить поднимающегося по лестнице Деда Мороза.
Какой аромат поможет создать новогоднее настроение
Настроиться на волну праздника помогут соответствующие ароматы. Например, дома можно зажечь ароматическую свечу или установить диффузор, распространяющие повсюду запахи корицы, хвои, цитрусовых или имбирного печенья.
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