Рождественские венки и запах корицы: как создать новогодний уют в доме

Выберите населенный пункт в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Балашиха (г.о)Бронницы (г.о)Богородский городской округ

В

Восход (г.о) (ЗАТО)Воскресенск (г.о)Власиха (г.о) (ЗАТО)Волоколамский городской округ

Д

Дзержинский (г.о)Домодедово (г.о)Дмитровский городской округДубна (г.о)Долгопрудный (г.о)

Е

Егорьевск (г.о)

Ж

Жуковский (г.о)

З

Звездный городок (г.о) (ЗАТО)Зарайск (г.о)

И

Истра (г.о)Ивантеевка (г.о.)

К

Краснознаменск (г.о) (ЗАТО)Коломна (г.о)Краснознаменск (г.о.)Клин (г.о)Красноармейск (г.о.)КоролёвКотельники (г.о)Кашира (г.о)Красногорск (г.о)

Л

Лобня (г.о)Ленинский городской округЛюберцы (г.о)Лотошино (г.о)Луховицы (г.о)Лосино-Петровский (г.о)Лыткарино (г.о)

М

Молодежный (г.о) (ЗАТО)Можайский городской округМытищи (г.о)Москва

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Орехово-Зуевский городской округОдинцовский городской округ

П

ПодмосковьеПавловский Посад (г.о)Подольск (г.о)Пущино (г.о)Пушкинский городской округПротвино (г.о)

Р

Рошаль (г.о.)Реутов (г.о)Рузский городской округРаменский городской округ

С

Ступино (г.о)Серпухов (г.о)Солнечногорск (г.о)Серебряные Пруды (г.о)Сергиево-Посадский городской округ

Т

Талдомский городской округ

Ф

Фрязино (г.о)

Х

Химки (г.о)

Ч

Черноголовка (г.о)Чехов (г.о)

Ш

Шаховская (г.о)Шатура (г.о)

Щ

Щёлково (г.о)

Э

Электросталь (г.о)Электрогорск (г.о)
+˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиСпецпроектыИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыПресс-центр РиамоПодкастыСторизСообщить новость
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове
ПодкастыСторизИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыПресс-центр Риамо
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Рождественские венки и запах корицы: как создать новогодний уют в доме
Шпаргалки

Рождественские венки и запах корицы: как создать новогодний уют в доме

Как украсить новогоднюю елку и какие цвета выбрать для оформления дома, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Александр Манзюк
1

Какую цветовую гамму выбрать

© flickr.com,Tim Hamilton

Многие каждый год стараются менять цвета оформления своей квартиры или дома. Как правило люди придерживаются стилистики, которую задает восточный календарь. Предстоящий год — год Водяного Тигра. Как рассказала РИАМО ведущий дизайнер сети гипермаркетов «Твой дом» Алла Зорина, если опираться на восточные традиции, то следует выбрать синие, голубые, черные и белые цвета.

Однако по восточному календарю Новый год наступит только в феврале, поэтому в оформлении по-прежнему можно использовать различные яркие оттенки. Дизайнер предлагает следующие сочетания цветов:

- белый и серебряный;

- белый и голубой/синий;

- белый;

- белый и красный;

- красный и золотой.

Как сэкономить на покупке подарков к Новому году>>

2

Как украсить квартиру к Новому году

© Ногинское Информагентство,   Анастасия Марухленко

Главным атрибутом наступающего праздника является елка. Однако если в квартире нет для нее места, елку можно заменить рождественским венком — его можно повесить на дверь или на стену вместо картины. Альтернативой может стать и лапник — пучок веток хвойных деревьев. В магазинах можно найти как живой, так и искусственный вариант.

По мнению Аллы Зориной, уюта добавляют световые гирлянды на окна теплого и холодного свечения. Также красиво смотрятся подсвечники, парафиновые или электрические свечи.

«Добавляет новогоднего настроения соответствующий текстиль: подушки с символикой нового года или пледы классических рождественских цветов — красного, бордового, белого. Также на пол можно бросить овчину. Все это создает атмосферу тепла и уюта», — отметил эксперт.

Многие прибегают к помощи дизайнеров при украшении квартиры, но другие стараются справиться самостоятельно. Чтобы интерьер смотрелся гармонично, нужно украсить елку ему под стать. Также перед оформлением квартиры стоит определиться, как в итоге должны выглядеть помещения — как нечто классическое и сдержанное или же как заснеженный зимний сад.

Бархатное платье, боа и блестящая диадема: в чем встречать Новый год 2022>>

3

Как украсить новогоднюю елку

  pixabay.com

Каждый выбирает сам, какую елку поставить дома, — живую или искусственную. Алла Зорина отмечает, что в последнее время люди предпочитают комбинировать эти два вида растительности: в центре комнаты может стоять искусственная ель, а в других помещениях — ели в горшках или композиции из хвойных веток.

«В этом году в моде асимметрично наряженные елочки: к примеру, все акцентные игрушки вроде сосулек или бабочек можно повесить только с одной стороны. Также в моде минималистичные елки, конусные на высокой ножке», — рассказала дизайнер.

Модным считается и декор крупных размеров — с ним елка будет смотреться целостной. По традиции украшают и верхушку елки: в последнее время для этого часто используют россыпь шаров, каркасные банты или декоративные ветки, а также рождественские звезды.

Если же говорить о шарах, то на новогодней елке должны присутствовать базовые однотонные игрушки — их должно быть большинство. При этом они могут быть разного диаметра. Базовыми цветами, по мнению дизайнера, считаются золотой, серебряный, красный, изумрудный, фиолетовый и розовый.

«Без базовой коллекции шаров елка выглядит менее органично. В идеале стоит выбрать базу, а потом дополнять ее интересными игрушками», — сказала собеседник РИАМО.

Кроме того, популярностью пользуются игрушки с глиттерной посыпкой. Такие шары визуально придадут объем елке и подарят мерцание.

Новогоднюю ель невозможно представить без огоньков. Можно использовать несколько разных световых гирлянд. Даже если в елке есть встроенные огни, можно добавить гирлянду на проволочном каркасе, которая уже много лет остается в тренде, — она подарит мерцание, а шнур при этом не будет видно. А вот использовать гирлянды для уличных елок в доме не стоит, так как у них толстый шнур.

«Шнур гирлянды на зеленых елках обязательно должен быть зеленого или черного цвета, на белоснежных — белым или прозрачным», — отметила эксперт.

При этом «заснеженные» елки легче наряжать, поскольку в них мало пустот и они сразу выглядят целостными.

4

Как украсить новогодний стол

© flickr.com,Austin McGee

Для сервировки новогоднего стола лучше использовать однотонную новогоднюю скатерть. По словам эксперта, она может быть яркого или, наоборот, более приглушенного оттенка.

«Обязательно нужны постановочные тарелки большего объема, чем остальные. Заранее можно приготовить небольшие элементы декора — посадочные карточки, кольца для салфеток, свечи, гирлянды на стол», — отметила Зорина.

В качестве украшения можно использовать и апельсины. Их следует разрезать на дольки, запечь до золотистого цвета в духовке, приготовить пожелание на бумажке и закрепить на дольке шпажкой. Этот вариант отлично впишется в тематику праздника, так как цитрусовые напрямую ассоциируются с Новым годом.

Где встретить Новый год – 2022 в Подмосковье: 10 отелей с праздничной программой>>

5

Как украсить участок частного дома

© РИАМО,   Александр Манзюк

Самый беспроигрышный вариант — украсить территорию загородного дома светящимися фигурами. Их следует размещать по одной или группами, а можно даже придумать целую историю на основе сказок.

«Большие деревья и кустарники можно украшать гирляндами. Также огни можно развесить под крышей и на фасаде. Популярностью пользуются садовые арки, которые украшают еловыми ветками и гирляндами. Можно установить фонарь со световой гирляндой и фигурой ангела», — рассказала дизайнер.

Главное — повесить на входную дверь рождественский венок. А за окно можно повесить поднимающегося по лестнице Деда Мороза.

6

Какой аромат поможет создать новогоднее настроение

Настроиться на волну праздника помогут соответствующие ароматы. Например, дома можно зажечь ароматическую свечу или установить диффузор, распространяющие повсюду запахи корицы, хвои, цитрусовых или имбирного печенья.

Играть в снежки и снимать видео в TikTok: как провести корпоратив в 2021 году>>

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

МодаБабочкиИгрушкиИнтерьерУкрашенияНовый ГодМорозыТекстильЗвездыДеревьяФонариДед МорозСосулькиЕлки
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии

Следующий материал

На главной

Показать ещё