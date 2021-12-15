РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 дек. В городском округе Королев почти 2,3 тысячи семей распорядились средствами регионального маткапитала, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Лица, получившие сертификат, вправе распоряжаться средствами материнского капитала в полном объеме или по частям для получения образования детьми, для улучшения жилищных условий. Направить средства можно как на одно направление, так и разделить по нескольким.

С помощью регионального маткапитала можно оплатить образовательные услуги, оказываемых государственными и муниципальными образовательными учреждениями или негосудврственными учреждениями, имеющими лицензию.

Возраст ребенка при этом на дату начала обучения не должен превышать 25 лет, а образовательное учреждение должно находиться на территории Российской Федерации.

Средства маткапитала могут быть направлены на оплату приобретаемого жилого помещения, в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, на оплату строительства, реконструкции дома, в счет уплаты вступительного взноса или паевого взноса, в случае если заявитель или его супруг является членом жилищного, жилищно-строительного кооператива, на уплату первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья или на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту.

Приобретаемое с использованием средств регионального материнского капитала жилое помещение должно находиться на территории Московской области.

Заявление о распоряжении средствами маткапитала можно подать через региональный портал госуслуг с последующей сверкой документов в МФЦ.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Королевского управления соцзащиты: 8 (495) 602-83-02, доб. 5, или в отделе соцзащиты в микрорайоне Юбилейный по телефону: 8 (498) 602-27-65.

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