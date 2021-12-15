РИАМО - 15 дек. В доме правительства Московской области вручили свидетельства лауреатам премии губернатора Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций за коммерциализацию научных и (или) научно-технических результатов в 2020-2021 годах, передает корреспондент РИАМО.

«Эту премию мы вручаем второй год. <…> 8 из 13 наукоградов страны находятся в Московской области. 99%, я уверена, крутых, умных талантливых ученых находятся наверно тоже здесь у нас в Московской области. И мы очень признательны вам за то, что вы работаете, движете науку вперед», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, коммерциализация изобретений дает возможность найти им применение в науке и промышленности. При этом в регионе есть для этого необходимые условия.

«Мы заменяем давно устаревшие марлевые бинты, делаем новые бинты, которые эластичные, соответствуют всем потребительским свойствам современным. <…> Занимаемся импортозамещением, потому что полностью сырье наше», - рассказал генеральный директор ООО «Гербарион» Александр Щеглов.

Он отметил ощутимость региональной поддержки, ученым есть куда обратиться за помощью в реализации проектов.

В ходе церемонии 20 лауреатов получили свидетельства. Они представили разработки в электроэнергетике, строительстве, медицине и других сферах. Победителями в 2020 и 2021 году стали 4 лауреата и 16 авторских коллективов, в том числе 5 авторских коллективов из Дубны. Каждый получил по 1 млн рублей.