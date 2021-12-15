РИАМО - 15 дек. Загруженность дорог Москвы составляет 9 баллов из 10 возможных, улучшение транспортной ситуации в городе ожидается после 21 часа, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

На МКАД крупные заторы отмечаются в районе Лосиного острова, а также на севере, северо-западе, западе, юге и юго-востоке. Практически по всей протяженности транспортом перегружены ТТК и Садовое кольцо.

В центре города машины стоят на Большом Москворецком мосту, улице Серфимовича, набережных Москвы-реки и реки Яузы, у станций метро «Китай-город», «Лубянка», «Арбатская», «Трубная», «Сретенский бульвар».

Также заторы образовались на Волгоградском проспекте, Дмитровском шоссе, Северо-Западной хорде, проспекте Мира, Можайском шоссе, Профсоюзной улице, Ленинградском проспекте.

К 20 часам ожидается снижение загруженности улиц и трасс мегаполиса до 7 баллов, к 21 часу – до 5 баллов. Полностью свободными городские дороги будут после 22 часов.

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