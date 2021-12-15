РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 дек. Команда из поселка Монино подмосковного Щелкова «ВВА - Подмосковье» стала победителем Кубка России по регби-7 среди мужских команд, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В Сочи прошли заключительные игры Кубка России по регби-7. Обыграв команды из своей группы, щелковские спортсмены шли без потерь на протяжении всего турнира. Даниил Крылаткин открыл игровой счет финального матча, занеся попытку и пробив по воротам реализацию. Следующие результативное действие оформил Ислам Шакиров, укрепив счет своей команды. Победную попытку в зачетное поле соперника занес Кирилл Панарин.

В финале монинские регбисты в упорной борьбе обыграли красноярский «Енисей-СТМ» со счетом 19:17. В прошлом году Кубок России также достался щелковской команде.