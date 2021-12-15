РИАМО - 15 дек. В отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой планируют возбудить уголовное дело по факту мошенничества и служебного подлога. Разрешение на эти действия дала Высшая квалификационная коллегия судей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее с этой просьбой в коллегию обратился председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Хахалеву подозревают в мошенничестве. Дело планируют возбудить по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По данным СМИ, судья не находилась на рабочем месте 127 дней. При этом она заполняла табеля учета рабочего времени и незаконно получила в качестве зарплаты 1,9 млн рублей.

Кроме того, летом 2017 года Хахалева оказалась в центре крупного скандала: в Сети появилась шикарная свадьба ее дочери, на которую были приглашены звезды отечественного шоу-бизнеса. По некоторым данным, это мероприятие обошлось в 2 млн долларов, после чего за женщиной закрепилось прозвище «золотая судья».

Тогда же в СМИ появилась информация о возможной связи Хахалевой с криминальным миром Краснодарского края.

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