РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Жителей Подольска приглашают присоединиться к благотворительной акции «Дари Добро» в СДК «Молодежный», сообщили в пресс-службе администрации округа.

В Сельском доме культуры ежегодно на празднике День матери проводится благотворительная ярмарка. На вырученные средства удавалось провести акцию «Дари добро», в рамках которой приобретались подарки, а в канун Нового года Дед Мороз со Снегурочкой приходили в гости в семьи, в которых растут дети-инвалиды, и навещали старожил, проживающих в городе.

Из-за коронавирусных ограничений в текущем году не получилось провести полноценную ярмарку. Организаторы провели благотворительную лотерею и собрали 10 тыс. рублей. Но к ним стали обращаться жители, готовые принять участие в добром деле. Поэтому было решено сгенерировать Qr-код для всех, кто хочет принять участие в акции. Ознакомиться с условиями акции можно на сайте учреждения.