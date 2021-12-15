РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 дек. Королевское управление соцзащиты населения начало прием заявлений от семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на предоставление бесплатных путевок в организации отдыха и оздоровления детей в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

На основании поданных заявлений формируется очередность выдачи путевок.

Получить бесплатные путевки могут дети в возрасте от 7 до 15 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, из семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленного правительством Московской области. В настоящее время она составляет 13 580 рублей на человека.

Действие закона распространяется на лиц, имеющих место жительства в Московской области.

Для получения путевки родители помимо заявления должны предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с законодательством РФ, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий место жительства ребенка в Московской области, документы, подтверждающие право на предоставление ребенку мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления.

Заявление можно подать через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Услуга называется «Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей». Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Королевского УСЗН: 8(498)602-83-02 с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Жители мкрн Юбилейный могут обращаться в Юбилейный отдел соцзащиты населения в это же время по телефону: 8(498)602-27-65.