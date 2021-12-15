РИАМО - 15 дек. Португалец Руй Витория официально покинул пост главного тренера «Спартака», пишет Газета.ru.

Соответствующее заявление появилось на официальном сайте «красно-белых».

«Стороны договорились расстаться по взаимному соглашению. Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе», — говорится в сообщении клуба.

Клуб поблагодарил 51-летнего специалиста за данное достижение.

Всего под руководством Витории клуб провел 26 матчей во всех турнирах. В итоге в активе «красно-белых» 11 поражений, 9 побед и 6 ничьих. Контракт со «Спартаком» был рассчитан до 2023 года.