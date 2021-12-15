РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 дек. В Домодедове полицейские задержали подозреваемую в краже более 400 тыс. рублей с банковской карты местного жителя, сообщает пресс-служба УМВД России по Домодедову.

В полицию поступило заявление от 48-летнего местного жителя о краже денежных средств с банковской карты. Сумма материального ущерба составила 418 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД по подозрению в совершении преступления установили и задержали 26-летнюю женщину. Злоумышленница, находясь в квартире заявителя на ул. Творчества, воспользовалась мобильным приложением и перевела себе его деньги.

В отношении задержанной следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.