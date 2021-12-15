РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 дек. 53 спортсмена из Балашихи, Дмитрова, Королева, Домодедова, Фрязина и Москвы приняли участие в открытых соревнованиях по плаванию, посвященных Международному дню инвалидов, городской округ представили 18 пловцов, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Площадкой проведения стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Метеор» им. Е. А. Донской в микрорайоне Дзержинского Балашихи. Свои способности показали ребята разной подготовки от 7 до 17 лет – это спортсмены-новички и пловцы от третьего юношеского разряда до мастеров спорта.

Для тех, кто только начинает свой путь, подобные соревнования – возможность проявить себя, показать свои успехи и перенять опыт у взрослых спортсменов. Для титулованных пловцов – дополнительная подготовка к соревнованиям и возможность скорректировать программу тренировок для состязаний более высокого уровня. Также по их результатам участникам могут присвоить до второго взрослого разряда по плаванию.

На отборочных соревнованиях выбрали пловцов с ограниченными возможностями здоровья для участия в первенстве по плаванию Московской области, которое состоится 18 февраля 2022 года. Следующий этап для таких спортсменов – участие в соревнованиях всероссийского уровня в составе команды региона.

В спортшколе «Метеор» занимаются 2 адаптивными видами спорта: плавание для людей с поражением опорно-двигательного аппарата и волейбол для глухих. В учреждении занимаются 28 пловцов разной подготовки – от начинающих до участников Паралимпийских игр.