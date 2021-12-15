РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 дек. В Домодедове в среду провели встречу с предпринимателями. С приветственным словом выступил глава городского округа Михаил Ежокин, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

«Я рад, что вы выбрали наш городской округ для развития своего бизнеса, для создания здесь дополнительных рабочих мест, для развития. Мы всячески будем это приветствовать и поощрять», - сказал Ежокин.

Он также отметил, что развитие бизнеса - это приоритетный вопрос в Домодедове.

На мероприятии представили план по развитию округа на 5 лет, рассказали о работе регионального центра компетенций и о подборе персонала. Также бизнесмены смогли задать интересующие вопросы.

На встрече присутствовали президент Торгово-промышленной палаты Домодедова Валентин Усов, председатель совета ТПП округа Александр Пашков, директор департамента «Региональный центр компетенций» при министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области Виталий Теребов, предприниматели округа и другие.

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