РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 дек. В Домодедове в среду провели встречу с предпринимателями. С приветственным словом выступил глава городского округа Михаил Ежокин, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».
Он также отметил, что развитие бизнеса - это приоритетный вопрос в Домодедове.
На мероприятии представили план по развитию округа на 5 лет, рассказали о работе регионального центра компетенций и о подборе персонала. Также бизнесмены смогли задать интересующие вопросы.
На встрече присутствовали президент Торгово-промышленной палаты Домодедова Валентин Усов, председатель совета ТПП округа Александр Пашков, директор департамента «Региональный центр компетенций» при министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области Виталий Теребов, предприниматели округа и другие.
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