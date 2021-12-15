РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 дек. В Щелковском благочинии прошло закрытие XIX Московских областных рождественских образовательных чтений, которые включали в себя конференции, конкурсы рисунков и проектов, открытые уроки и интеллектуальные игры, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Директор учебно-методического образовательного центра Щелкова Виктория Файрушина вручила грамоты комитета по образованию за сотрудничество в работе по духовно-нравственному воспитанию протоиерею Андрею Ковальчуку, директору Алексиевской гимназии при Троицком соборе Анне Лыгиной, священнослужителям благочиния, педагогам Алексиевской гимназии и общеобразовательных школ округа, принявшим активное участие в проведении мероприятий в рамках Рождественских чтений.



Также грамотами комитета по образованию награждены педагоги, подготовившие победителей и призеров проектно-исследовательской конференции, прошедшей в рамках чтений, и педагоги, принявшие участие в муниципальном конкурсе проектов по духовно-нравственному воспитанию сетевого сообщества дошкольных образовательных организаций.