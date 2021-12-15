РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 дек. Новые лыжные трассы будут работать нынешней зимой в квартале Акатово и Пестовском парке в подмосковной Балашихе, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

О работе новых лыжных трасс рассказал глава округа Сергей Юров в ходе личного приема жителей губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, который состоялся в среду в приемной президента РФ.

Общая протяженность лыжной трассы в Пестовском парке составляет порядка 2 км. Она соединяет микрорайоны Железнодорожный и Агрогородок. В квартале Акатово будет несколько трасс: одна для детей, протяженностью 1 км, другая – порядка 20 км для классического хода.

Также в ходе личного приема к губернатору региона обратился житель Балашихи Александр Казаков. Он выступил с вопросом о строительстве новых пешеходных переходов с использованием лифтов для передвижения маломобильных граждан.

В ходе приема были рассмотрены вопросы по соцгазификации, строительству новых соцобъектов, доступности городской среды. К губернатору обратились жители разных округов, в том числе и Балашихи.