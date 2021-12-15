РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 дек. Жители Королева часто обращаются с вопросами о том, как получить услуги ЗАГСа в электронном виде, им разъяснили порядок действий, сообщает пресс-служба Главного управления ЗАГС Московской области.

Через портал госуслуг можно подать заявления о выдаче повторного свидетельства о регистрации акта гражданского состояния, о заключении и расторжении брака, о рождении, об установлении усыновления и установлении отцовства. Заявление подписывается простой электронной подписью заявителя, кроме заявления о расторжении брака по взаимному согласию супругов, для подписания которого требуется усиленная квалифицированная электронной подпись каждого заявителя.

Саму услугу окажут в органе ЗАГС по заявлению, поданному через ЕПГУ. Для этого будут указаны время и день приема, когда нужно прийти с пакетом необходимых документов.

Государственная пошлина оплачивается на портале госуслуг при подаче заявления, при этом скидка по госпошлине составляет 30%.

На портале есть раздел «Как получить услугу», в котором описан алгоритм действий. После подачи заявления через портал госуслуг можно позвонить в Королевское управление ЗАГС и получить подтверждение того, что заявление получено.

Задать вопросы и получить информацию о статусе заявления, поданного через ЕПГУ, можно по телефону Королевского управления ЗАГС: 8(495)511-47-39.