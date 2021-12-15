РИАМО - 15 дек. На дорогах и трассах Москвы в среду вечером образовались пробки в 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Многочисленные заторы зафиксированы в центре города: стоят Серебряническая, Садовническая и Болотная набережные, улица Солянка, Яузский и Чистопрудный бульвары.

Также пробки появились на Ленинском проспекте, улицах Мытная и Шаболовка при движении в центр, а также на съезде с Русаковской эстакады в районе станции метро «Красносельская».

Автомобильное движение практически остановилось на Большой Академической улице, Алтуфьевском шоссе и улице Верхние Поля при движении в сторону Подмосковья.

Сложная дорожная ситуация образовалась на МКАД, рядом со станцией метро «Лесопарковая», на Планерной улице и улице Свободы.

К 18 часам сервис прогнозирует ухудшение дорожной ситуации в Москве до 9 баллов.

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