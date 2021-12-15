РИАМО - 15 дек. Прокуратура Подмосковья организовала проверку в связи с дорожной аварией в Зарайске, в результате которой погибли 4 человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На трассе Зарайск - Клин - Бельдин М-5 «Урал» произошло столкновение 2-х автомобилей, в результате которого погибли 4 человека.

В ходе проверки, проведение которой поручено Зарайской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в ДТП в Подмосковье>>