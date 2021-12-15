РИАМО - 15 дек. Собственникам земельных участков в Раменском округе выданы предостережения о недопустимости действий, которые могут привести к нарушениям земельного законодательства РФ, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Ранее управление провело обследования земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 8,11 га, расположенных в Раменском городском округе Московской области. Участки находятся в долевой собственности граждан Российской Федерации.

В результате обследований управлением установлены факты зарастания земельных участков сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

Для собственников установили сроки по приведению территории в соответствие с установленной категорией земель и видом разрешенного использования.