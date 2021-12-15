РИАМО - 15 дек. За 2021 год через мобильное приложение службы спасения Московской области операторам «112» поступило более 1,5 тыс. вызовов от пользователей, сообщает пресс-служба региональной системы-112.

За все время работы приложения (с 2017 года) функцией вызова экстренных служб воспользовались уже более 6 тыс. раз. По каждому обращению было организовано оперативное реагирование.

Обратиться за помощью в экстренной ситуации через приложение «112 МО» можно путем нажатия одной кнопки. Кроме этого, приложение позволяет видеть движение скорой медицинской помощи и аварийной бригады «Мособлгаза» на вызов, знать местоположение родных и близких, отправить обращение в необходимое медицинское учреждение, чтобы вызвать врача на дом, найти ближайшие медицинские учреждения, пожарные части, участковые пункты полиции, МФЦ и другие административные учреждения на карте и построить к ним маршрут и т. д.

Мобильное приложение системы-112 Московской области и все его функции являются абсолютно бесплатными.

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