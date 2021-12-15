РИАМО - 15 дек. На личной встрече с жителями губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе городского округа Солнечногорска Виктору Родинову проконтролировать газификацию деревни Покров.

На встрече к губернатору обратился житель деревни. Он отметил, что проживающие в Покрове не могут понять, когда им проведут газ по программе газификации.

«Многие до конца не могли поверить - то, что раньше стоило 56 млн, сейчас стоит около 150 тыс. Конечно очень большой запрос на информацию, мы стараемся разъяснять и в мобильных офисах газификации, на сайте, и на «Яндекс. Картах», - сказал Воробьев.

Он попросил вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина подтвердить информацию о работах по газификации в деревне и прокомментировать, почему жители не информированы.

«Жители в курсе, просто в первоначальном плане стояло, что завершение газификации закончится на этом объекте к декабрю 2022 года. Мы решили ускорить процесс, чтобы люди успели подготовиться к зиме и подключить все установки. Мы перенесли сроки на середину 2022 года», - сообщил Хромушин.

Он добавил, что самый поздний срок подачи газа в деревню - июнь 2022 года.

Воробьев попросил Родионова уделить особое внимание данному населенному пункту.

«Я прошу вас, Виктор Валерьевич, уделите особое внимание данному населенному пункту, нужно туда подъехать и доходчиво объяснить, когда, у кого и за сколько будет газ, если правильно зарегистрирован дом и подана заявка», - подчеркнул губернатор.