РИАМО - 15 дек. Ученые открыли, что у человека есть ген, который помогает бороться с вирусами, в том числе и Covid-19. Однако пока рано думать о том, можно ли использовать этот ген против коронавируса, так как возможные воздействия могут сказаться на всем организме, сообщила доктор биологических наук, научный директор биомедицинского холдинга «Атлас» Анча Баранова.

«Недавно ученые открыли ген FAM72А, способный отключать контроль за мутациями ДНК, увеличивая таким образом разнообразие антител. Этот специальный «рычаг» работает лишь в В-клетках иммунной системы. «Нажмем» на него – и получим суперсильный иммунный ответ. Однако ученые пока не придумали точных методов, как с гарантией «нажать» на этот рычаг лишь в одном типе клеток, а не по всему организму», – сказала Баранова в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что в результате такого воздействия могут возникнуть «поломки» в других клетках, например, предраковых, и из-за этого опухоль будет быстро прогрессировать.

Биолог считает, что благодаря открытию будет разработан ингибитор – вещество, тормозящее физико-химический или физиологический процесс. Это позволит «задавить» процесс мутации в образовавшихся опухолях.

Баранова отметила, что усиливать иммунитет на генетическом уровне еще рано.

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