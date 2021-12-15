РИАМО - 15 дек. Высший суд Берлина приговорил к пожизненному заключению россиянина, обвиняемого в убийстве гражданина Грузии, экс-боевика Зелимхана Хангошвили, сообщает Федеральное агентство новостей.

Убийство произошло в берлинском парке Тиргартен в августе 2019 года. По версии немецкого следствия, россиянин Вадим Соколов (по другой версии, его фамилия Красиков - ред.) подъехал на велосипеде к 40-летнему Хангошвили, проживавшему в Германии в статусе беженца, и застрелил его из пистолета с глушителем.

Немецкая сторона считает, что убийство Хангошвили могло быть заказано властями РФ. Ситуация вызвала дипломатический конфликт между Россией и Германией: в конце 2019 года немецкая сторона выслала из страны двух российских дипломатов.

По данным СМИ, Хангошвили был активным участником и полевым командиром террористического подполья в Чечне. Также он входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и Аслана Масхадова. Хангошвили занимался подготовкой захвата школы в Беслане, взрывом поезда в московском метро в 2004 году и разработкой других терактов.

В России в отношении Хангошвили расследовались уголовные дела по факту причастности к терактам, однако после его смерти они были закрыты.

Также СМИ писали, что Вадим Соколов мог является сотрудником одного из спецподразделений ФСБ.