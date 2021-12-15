РИАМО - 15 дек. За 9 месяцев текущего года объем экспорта подмосковных предприятий вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Региональный экспорт на 97% является несырьевым и неэнергетическим, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Экспорт у нас (за 9 месяцев 2021 года - ред.) - прирост порядка 30% к аналогичному периоду прошлого года», - сказала Зиновьева.

По ее словам, в этом году для подмосковных компаний-экспортеров запустили две новые меры поддержки. Это субсидия на сертификацию производства предприятий и субсидия на логистические и транспортные издержки.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский сообщил, что Подмосковье занимает первое место в России по объему экспорта шоколада.

После ковидного кризиса экономика Подмосковья демонстрирует уверенное развитие>>