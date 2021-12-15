РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 дек. Для удобства инвалидов и маломобильных граждан в текущем году адаптировали 4 подъезда в домах Балашихи, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Всего за 2021 год управлением выписано 11 уведомлений. Адаптировано 4 подъезда многоквартирных домов и оборудовано 7 мест парковки автотранспорта инвалидов», - сказал начальник управления соцзащиты населения по городскому округу Игорь Мамонкин.

Так, в ноябре текущего года после обращения в соцзащиту округа жителя дома №2 по ул. Звездной с просьбой оказать содействие в адаптации подъезда для маломобильных групп населения, УК «Квартал» было выписано уведомление с требованием установки пандуса в подъезде. В декабре все работы были выполнены.