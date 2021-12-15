РИАМО - 15 дек. Длительное использование подогрева сидений в машинах может быть вредно для здоровья мужчин. Стоит включать подогрев сидений во время прогрева авто, а перед началом движения выключать подогрев, сообщил профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

«Как автомобилист и как медик могу посоветовать использование системы подогрева сидений, потому что переохлаждение может спровоцировать различные заболевания, в первую очередь радикулит очень часто бывает у водителей. Но здесь есть свои нюансы», – сказал Демин в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что перед началом движения стоит выключить подогрев сидений, он не должен работать постоянно. Пока машина прогревается, во время чистки авто от снега можно включить подогрев сидения, а перед поездкой рекомендуется его выключить.

Врач также отметил, что не надо включать сильный подогрев. Греться за счет подогрева сидений нельзя – ничего в организме не требует нагревания, особенно если в любой момент нужно будет выйти на холод. При выходе из прогретого салона машины на холодную улицу нужно обязательно одеваться, чтобы не было переохлаждения.

Демин отметил, что система подогрева сидений не должна использоваться постоянно и для того, чтобы не было проблем с мужским здоровьем.

«Выход – не греть сиденья длительное время, потому что есть опасность бесплодия, а также избегать длительного сидения. Многочасовое вождение, которое характерно для жителей крупных городов в пробках, а также для дальнобойщиков, – это нефизиологично, это совершенно против природы», – добавил врач.

Он отметил, что вместо подогрева сиденья можно применять специальные накидки, если, например, в салоне машины кожаная отделка.