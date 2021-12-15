РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 дек. Восемь щелковских спортсменов из плавательного центра «Нептун» выиграли 17 золотых и 7 серебряных медалей на соревнованиях в Сочи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

На Красной Поляне в закрытом бассейне санатория «Беларусь» состоялись чемпионат и первенство города Сочи по подводному спорту. В чемпионате приняли участие около 50 пловцов. Щелковские спортсмены преодолевали дистанции в необычных для них условиях — на высоте 500 м над уровнем моря.

Спортсмены боролись за медали в дисциплинах: плавание в ластах, плавание в классических ластах, ныряние в ластах в длину.

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