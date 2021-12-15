РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 15 дек. За первые 2 недели с начала зимы в Щелковском управлении ЗАГС на удаленном рабочем месте в перинатальном центре округа зарегистрирован ряд необычных имен как среди мальчиков, так и среди девочек, сообщает пресс-служба ГУ ЗАГС Московской области.

Среди мальчиков были зарегистрированы Тихон – мужское имя греческого происхождения означает «судьба», «случай», Всеслав – мужское славянское имя в значении «всеславящий», «знаменитый» и Архип – в переводе с греческого имя означает «главный всадник», «начальник конницы», «правитель лошадей».

Среди девочек появилась на свет Доминика (женское имя латинского происхождения, которое пользуется популярностью в странах Европы, «принадлежащая Богу»), Аглая (имя древнегреческого происхождения: «великолепная» или «блестящая»), Катарина (имеет древнегреческое происхождение и считается формой имени Екатерина), Эмма (краткая форма имени Эммануэль). Также теперь в Щелкове есть Кайя – женское имя скандинавского происхождения, что означает «чистая».