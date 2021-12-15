РИАМО - 15 дек. Элементы доступной среды для маломобильных граждан, смонтированные на дорожных объектах в Подмосковье, должны находиться в исправном состоянии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе личного приема жителей региона.

На приеме был поднят вопрос о строительстве современного перехода с лифтами над железнодорожными путями в Реутове. Объект может открыться к концу 2023 года.

«Коли мы такие технологичные переходы делаем, соответственно, у нас должно быть надежное оборудование там. Скорее всего, это наша зона ответственности, все это должно мониториться и быть в исправности», - сказал Воробьев.

Он поручил вице-губернатору Московской области Игорю Трескову контролировать данный процесс.

«Все новые объекты мы обязательно строим с лифтами для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли передвигаться. Эта та задача, которую мы постоянно решаем», - отметил Тресков.

Он добавил, что все объекты, которые строит «Мосавтодор» или региональные власти, переходят на баланс «Мосавтодора», их содержание находится на контроле.