РИАМО - 15 дек. На сайте госуслуг и инвестпортале Подмосковья до конца декабря планируют запустить три электронные комплексные услуги для предпринимателей, сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, желающие, к примеру, открыть кафе смогут в один клик получить 7-8 услуг для регистрации бизнеса. Кроме того, в 2022 году в Подмосковье планируют внедрить еще как минимум девять жизненных ситуаций в электронном виде.
Ранее Зиновьева сообщала, что в 2021 году количество самозанятых в Московской области увеличилось почти на 150 тыс. и достигло 315 тыс. человек.
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