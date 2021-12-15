РИАМО - 15 дек. На сайте госуслуг и инвестпортале Подмосковья до конца декабря планируют запустить три электронные комплексные услуги для предпринимателей, сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Эту работу мы начали уже в этом году. До конца декабря мы должны будем внедрить в электронном виде три вот такие комплексные услуги, три жизненные ситуации для бизнеса. Это «Открой свое кафе», «Открой свой магазин» и «Открой свою медицинскую клинику», – сказала Зиновьева.

По ее словам, желающие, к примеру, открыть кафе смогут в один клик получить 7-8 услуг для регистрации бизнеса. Кроме того, в 2022 году в Подмосковье планируют внедрить еще как минимум девять жизненных ситуаций в электронном виде.

Ранее Зиновьева сообщала, что в 2021 году количество самозанятых в Московской области увеличилось почти на 150 тыс. и достигло 315 тыс. человек.

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