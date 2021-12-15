РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 дек. В Балашихе прививки от коронавирусной инфекции сделали уже почти 315 тыс. человек, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

«Уважаемые жители! До нового года закрыты мобильные пункты вакцинации от Covid-19 в ТЦ и МФЦ, но свою работу продолжают стационарные пункты (по предварительной записи)», - говорится в сообщении.

В округе работают 10 стационарных прививочных кабинетов. Они расположены в городских поликлиниках №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13 и 14. Заявить о своем желании защититься от новой коронавирусной инфекции можно на приеме у врача-терапевта, на портале госуслуг или по телефону 122.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Дополнительная информация доступна на сайте Балашихинской областной больницы и на региональном портале.

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