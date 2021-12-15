РИАМО - 15 дек. На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП, в результате которого ранения получили 6 человек, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Водитель такси не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с 4 автомобилями, в том числе с грузовиком.

В результате аварии пострадали 6 человек. Предварительно, сам таксист получил серьезные травмы. Пострадали еще 5 человек, включая 3-х детей, находившихся в одной из легковушек.

Сейчас движение на участке, где случилась авария, сильно затруднено: в сторону центра движение производится только по одной полосе, при этом в сторону области затруднений нет.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.