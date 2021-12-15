РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Представитель омбудсмена Подмосковья в Подольске Екатерина Попова рассказала школьникам о правах человека, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Урок права в средней школе №20 Екатерина Попова проводила вместе с адвокатом Подольской коллегии адвокатов Александром Латышевым и участниками проекта «Школа молодого юриста» в преддверии Всероссийского единого урока «Права человека».

На уроке рассказали о деятельности уполномоченного по правам человека в Московской области, провели блиц-опрос на тему «Права и обязанности несовершеннолетних» и ответили на вопросы ребят. Также Латышев в своем выступлении затронул тему практического применения норм права, в том числе несовершеннолетними, привел примеры того, как восстановить нарушенные права человека.

В завершение участники социального проекта «Школа молодого юриста» показали ребятам деловую юридическую игру по гражданскому процессу.