РИАМО - 15 дек. В этом году количество самозанятых в Московской области увеличилось на около 150 тыс. и почти достигло 315 тыс. человек, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Стартовали мы в 2021 году со 168 тыс. самозанятых. А сейчас их количество практически 315 тыс. Очень большой и хороший прирост», - сказала Зиновьева.

Министр подчеркнула, что этот прирост можно считать рекордным.

Ранее она сообщила, что в текущем году в Московской области было создано 50,5 тыс. рабочих мест благодаря инвестиционным проектам и новым производствам.