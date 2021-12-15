РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 дек. Будущим матерям в подмосковном Красногорске 16 декабря расскажут о предвестниках, периодах родов и методах обезболивания, сообщили в пресс-службе горбольницы №1.

В 13:00 всех желающих приглашают на занятие в «Школу матерей». Темы: предвестники родов, периоды родов, медикаментозное обезболивание в родах. Занятие проведет заведующая дневным стационаром женской консультации Елена Южик.

На мероприятие можно прийти строго по предварительной записи в социальных сетях Красногорского роддома (Instagram, «ВКонтакте»). Посещение возможно только в средствах индивидуальной защиты. Занятие будет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Мероприятие пройдет в конференц-зале женской консультации по адресу: ул. Карбышева, д. 2А, 3 этаж.