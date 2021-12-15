РИАМО - 15 дек. В этом году число компаний малого и среднего бизнеса в Подмосковье увеличилось почти на 30 тыс. единиц. Всего предприятия МСП региона дают работу более 1,4 млн человек, сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«По итогам этого года мы приросли. <…> Если за прошлый год количество компаний МСП у нас было 354 тысячи, <…> то в 2021 году сейчас мы фиксируем 380 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. За этот год прирост около 30 тысяч новых субъектов малого и среднего предпринимательства», – сказала Зиновьева.

По ее словам, в начале 2021 года в компаниях малого и среднего бизнеса региона работали 1,411 млн человек. На сегодняшний день число занятых в регионе достигло 1,466 млн человек.