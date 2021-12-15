РИАМО - 15 дек. В Ленинском округе в 2023 году планируют начать возведение платформы МЦД Битца-2, которая войдет в диаметр, связывающий Нахабино и Подольск. Трехстороннее соглашение заключили власти Подмосковья, РЖД и компания «ФСК». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Соглашение заключили в присутствии губернатора Андрея Воробьева и гендиректора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова. Подписи поставили вице-губернатор региона Игорь Тресков, заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Олег Тони, а также президент ГК «ФСК» Владимир Воронин.
Важный транспортный узел
Примечательно, что это будет первая в Подмосковье станция МЦД, которую построят за счет средств инвестора. В п. Битца сейчас возводится новый микрорайон, поэтому данная станция будет крайне необходима. Всего тут будет проживать порядка 20 тыс. человек.
«В Подмосковье почти 2 млн человек каждый день пользуются железнодорожным транспортом. Должна быть безопасность, комфорт. Мы, конечно, очень рассчитываем на наш совместный проект с Москвой и РЖД по МЦД-3 и МЦД-4. Это очень востребовано нашими жителями», – подчеркнул Воробьев.
Он добавил, что движение становится интенсивным, поэтому необходимо успевать делать безопасные и современные переходы с лифтами и нужной инфраструктурой.
Создание инфраструктуры для удобства жителей
Воробьев и Белозеров также обсудили ряд вопросов по работе транспортной инфраструктуры.
С целью снижения смертности на ж/д на территории Подмосковья планируют сделать 30 одноуровневых пешеходных переходов и 7 разноуровневых. Кроме того, планируется возвести ограждения вблизи ж/д дорог в населенных пунктах.
Также сейчас прорабатывается возможность строительства дополнительных разноуровневых транзитных переходов на линиях Московских центральных диаметров.
По его словам, особое внимание в РЖД уделяют развитию территорий Подмосковья, компания стремится обеспечить транспортную доступность.
Отдельно обсуждались темы обновления платформ на подмосковных остановочных пунктах и перспективы развития легкорельсового транспорта. Реализация подобных проектов возможна на концессионной основе с привлечением инвесторов.
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