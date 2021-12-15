РИАМО - 15 дек. В Ленинском округе в 2023 году планируют начать возведение платформы МЦД Битца-2, которая войдет в диаметр, связывающий Нахабино и Подольск. Трехстороннее соглашение заключили власти Подмосковья, РЖД и компания «ФСК». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Соглашение заключили в присутствии губернатора Андрея Воробьева и гендиректора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова. Подписи поставили вице-губернатор региона Игорь Тресков, заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Олег Тони, а также президент ГК «ФСК» Владимир Воронин.

Важный транспортный узел

Примечательно, что это будет первая в Подмосковье станция МЦД, которую построят за счет средств инвестора. В п. Битца сейчас возводится новый микрорайон, поэтому данная станция будет крайне необходима. Всего тут будет проживать порядка 20 тыс. человек.

«В Подмосковье почти 2 млн человек каждый день пользуются железнодорожным транспортом. Должна быть безопасность, комфорт. Мы, конечно, очень рассчитываем на наш совместный проект с Москвой и РЖД по МЦД-3 и МЦД-4. Это очень востребовано нашими жителями», – подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что движение становится интенсивным, поэтому необходимо успевать делать безопасные и современные переходы с лифтами и нужной инфраструктурой.

Создание инфраструктуры для удобства жителей

Воробьев и Белозеров также обсудили ряд вопросов по работе транспортной инфраструктуры.

С целью снижения смертности на ж/д на территории Подмосковья планируют сделать 30 одноуровневых пешеходных переходов и 7 разноуровневых. Кроме того, планируется возвести ограждения вблизи ж/д дорог в населенных пунктах.

Также сейчас прорабатывается возможность строительства дополнительных разноуровневых транзитных переходов на линиях Московских центральных диаметров.

«Достичь результатов можно только совместной работой. Андрей Юрьевич, вы всегда уделяете особое внимание пассажирским перевозкам, заботитесь о пешеходных переходах, о безопасности. Один из ключевых вопросов для РЖД и правительства области – обеспечение безопасности людей и снижение травматизма», – сказал Белозеров.

По его словам, особое внимание в РЖД уделяют развитию территорий Подмосковья, компания стремится обеспечить транспортную доступность.

Отдельно обсуждались темы обновления платформ на подмосковных остановочных пунктах и перспективы развития легкорельсового транспорта. Реализация подобных проектов возможна на концессионной основе с привлечением инвесторов.

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