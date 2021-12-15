РИАМО - 15 дек. Переход над железнодорожными путями между микрорайоном 10А и северной частью города планируют открыть в Реутове к концу 2023 года, сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков в ходе личного приема жителей губернатором Андреем Воробьевым.

Тресков уточнил, что переход оборудуют лифтами. Сейчас проводятся переговоры с компанией «Мостотрест», которая займется строительством объекта.

Разработка проекта начнется в первом квартале 2022 года. Благодаря новому переходу позитивные перемены почувствуют более 30 тыс. жителей Реутова.​

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