РИАМО - 15 дек. Около 20% пассажиров новых станций Большой кольцевой линии метро от «Мневников» до «Каховской» не пользовались метрополитеном до открытия данного участка и передвигались на других видах транспорта, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

«На данный момент мы понимаем, что каждый пятый пассажир линии — это новый пассажир. То есть около 20% поездок совершают люди, которые, в том числе, пользовались до этого личным транспортом. Всего же около 9 тыс. личных авто не выехали на дороги за первую неделю работы нового участка Большого кольца – это очень высокий показатель», – сказал заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что в преддверии Нового года, когда движение на дорогах затруднено, метро становится самым надежным видом транспорта. По словам Ликсутова, почти 26% пассажиров 10 новых станций БКЛ пришли в метро из наземного общественного транспорта.

Заммэра добавил, что первые опросы, проведенные среди пассажиров, показывают, что более 90% пассажиров уже оценили новые станции и их удобство.

Кроме того, больше 50% опрошенных указали, что их время в пути сократилось на 20-30 минут, а около 15% опрошенных стали экономить в поездках почти 40 минут.

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