Как изменятся тарифы на проезд в транспорте в Московском регионе в 2022 году

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В 2022 году в транспорте Москвы начнут действовать новые тарифы.

Со 2 января разовая поездка по билету «Единый» подорожает до 61 рубля (+1 рубль). За билет на две поездки придется отдать 122 рубля (+2 рубля). Для покупки билета на 60 поездок потребуется 2 400 рублей – цена каждой поездки вырастет на 5,5 рубля.

Чтобы воспользоваться метро, МЦК, МЦД или наземным транспортном в пределах города, за проезд придется отдать 46 рублей, если пользоваться «Тройкой» (билет «Кошелек»). Билет «90 минут» также подорожает на 4 рубля – со следующего года за него нужно будет заплатить 69 рублей.

Вырастут и безлимитные тарифы в черте столицы: суточный билет на общественный транспорт подорожает до 265 рублей (+25 рублей), на трое суток – до 500 рублей (+45 рублей), на 30 дней – до 2 360 рублей (+115 рублей), на 90 дней – до 5 710 рублей (+280 рублей). А вот стоимость безлимитного билета на год останется такой же – 19 500 рублей.

Цена билета на 30 дней для поездок не только в пределах Москвы, но и в пригороде, а также по МЦД составит 2 800 рублей, на 90 дней – 7 250 рублей, на 365 дней – 24 450 рублей.

С нового года школьникам и студентам, которые предпочитают приобретать билеты на месяц, придется платить больше: льготные билеты на метро, МЦК и МЦД вырастут в цене до 435 рублей (+20 рублей), а на автобусы, троллейбусы и трамваи – до 280 рублей (+10 рублей). Но стоимость билетов на три месяца на все виды транспорта останется прежней.

Тем, кто пользуется Face Pay, переживать о росте цен не стоит: стоимость поездки для них составит 46 рублей, как и в 2021 году.

Владельцы персонализированных «Троек» получат возможность бесплатно пересаживаться в рамках одного маршрута наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты – раньше жители столицы могли пересаживаться без дополнительной платы только между разными маршрутами.

Еще с января в продажу поступят новые билеты ТАТ для проезда на автобусах, троллейбусах и трамваях. Чтобы 90 дней ездить по одному билету, нужно заплатить 3 720 рублей, а чтобы ездить в течение года – 14 000 рублей.

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