Как изменятся тарифы на проезд в транспорте в Московском регионе в 2022 году

Тарифы на проезд в Москве
В 2022 году в транспорте Москвы начнут действовать новые тарифы.
Со 2 января разовая поездка по билету «Единый» подорожает до 61 рубля (+1 рубль). За билет на две поездки придется отдать 122 рубля (+2 рубля). Для покупки билета на 60 поездок потребуется 2 400 рублей – цена каждой поездки вырастет на 5,5 рубля.
Чтобы воспользоваться метро, МЦК, МЦД или наземным транспортном в пределах города, за проезд придется отдать 46 рублей, если пользоваться «Тройкой» (билет «Кошелек»). Билет «90 минут» также подорожает на 4 рубля – со следующего года за него нужно будет заплатить 69 рублей.
Вырастут и безлимитные тарифы в черте столицы: суточный билет на общественный транспорт подорожает до 265 рублей (+25 рублей), на трое суток – до 500 рублей (+45 рублей), на 30 дней – до 2 360 рублей (+115 рублей), на 90 дней – до 5 710 рублей (+280 рублей). А вот стоимость безлимитного билета на год останется такой же – 19 500 рублей.
Цена билета на 30 дней для поездок не только в пределах Москвы, но и в пригороде, а также по МЦД составит 2 800 рублей, на 90 дней – 7 250 рублей, на 365 дней – 24 450 рублей.
С нового года школьникам и студентам, которые предпочитают приобретать билеты на месяц, придется платить больше: льготные билеты на метро, МЦК и МЦД вырастут в цене до 435 рублей (+20 рублей), а на автобусы, троллейбусы и трамваи – до 280 рублей (+10 рублей). Но стоимость билетов на три месяца на все виды транспорта останется прежней.
Тем, кто пользуется Face Pay, переживать о росте цен не стоит: стоимость поездки для них составит 46 рублей, как и в 2021 году.
Владельцы персонализированных «Троек» получат возможность бесплатно пересаживаться в рамках одного маршрута наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты – раньше жители столицы могли пересаживаться без дополнительной платы только между разными маршрутами.
Еще с января в продажу поступят новые билеты ТАТ для проезда на автобусах, троллейбусах и трамваях. Чтобы 90 дней ездить по одному билету, нужно заплатить 3 720 рублей, а чтобы ездить в течение года – 14 000 рублей.
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Тарифы на проезд в Подмосковье
С 1 января подорожает проезд и в Подмосковье.
Одна поездка внутри городского округа будет стоить 64 рубля по разовому билету. По транспортной карте она будет стоить 40,41 рубля. Поездки будут дешеветь при увеличении их количества согласно понижающим коэффициентам: после каждого десятка поездок стоимость одной уменьшается. Чем больше поездок человек совершит за месяц, тем больше он сэкономит. Так, с 11 поездки ее цена составит 37,58 рубля, с 21 – 34,75 рубля. При бесконтактной оплате банковской картой за проезд придется отдать 41 рубль.
Учащиеся смогут ездить по транспортной карте внутри округа за 20,21 рубля с первой по 35 поездку. Начиная с 36 поездки, ее стоимость составит 0,4 рубля. Проезд по льготной транспортной карте будет стоить 20,21 рубля.
Изменится и стоимость междугородних поездок. По печатному билету проезд на расстояние до пяти километров будет стоить 64 рубля, за каждые 2,5 километра придется доплатить пять рублей. По транспортной карте поездка до пяти километров обойдется в 40,41 рубля, каждые 2,5 километра добавят к стоимости чуть более пяти рублей. По банковской карте поездка до пяти километров будет стоить 41 рубль, а каждые последующие 2,5 километра – это плюс пять рублей.
Для учащихся поездки с первой по 35 будут стоить 20,21 рубля, а каждые 2,5 километра сверх стандартного расстояния – почти 2,5 рубля. Такая же система тарифов будет действовать для льготников.
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Цены на проезд в электричках
Еще с января подорожает проезд в электричках. Поездка внутри Москвы вырастет в цене до 42 рублей (+2 рубля). Стоимость проезда одной зоны в Московском регионе с января 2022 года составит 27 рублей (+1 рубль).
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